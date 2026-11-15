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Er besitzt zwei Schlösser, hat Dutzende Bücher geschrieben und war einst im Krisenstab des Bundesrats. Doch ein Problem wie dieses hat Unternehmer Matthias Steinmann noch nie erlebt. In einem seiner Mehrfamilienhäuser in Aegerten BE mit 42 Wohnungen ist die Wärmepumpe ausgefallen – und lässt sich nicht mehr einschalten.

Das Problem: der gesunkene Grundwasserspiegel. Das vermutet nicht nur Unternehmer und Schlossbesitzer Steinmann, sondern auch die aufgebotenen Handwerker. Die Bewohnerinnen und Bewohner mussten zeitweise ohne Heizung und Warmwasser auskommen. Steinmann ist entsetzt. Beim Bau habe er sämtliche Vorschriften eingehalten, sagt er zu Blick.

Tiefer bohren? Nicht ohne Bewilligung!

«Meine erste Reaktion war: Dann bohren wir doch tiefer», erzählt Steinmann. Doch das sei laut der bestehenden Bewilligung nicht erlaubt. Deshalb wurde eine mobile Ölheizung als Übergangslösung organisiert. Kostenpunkt: 39'000 Franken bis Ende April 2027.

Der Immobilienbesitzer kann solche Kosten dank finanzieller Reserven auffangen. «Ich kann es lösen, aber nicht alle», sagt er. Er fragt sich, was mit Hauseigentümern geschieht, die sich eine teure Ersatzheizung nicht leisten können.

Der 84-Jährige ist überzeugt, dass sein Fall erst der Anfang ist. «Das ist nur die Spitze des Eisbergs», sagt er. Seine Befürchtung: Werden die Sommer trockener und sinken die Grundwasserstände, könnten künftig auch in anderen Mehrfamilienhäusern die Heizungen ausfallen.

Grundwasser ist tief

Doch wie aussergewöhnlich ist die Situation tatsächlich? Die Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern bestätigt gegenüber Blick, dass der Grundwasserspiegel bei der nahe gelegenen Messstelle von Schwadernau BE tief liegt.

«Diese natürlichen Schwankungen sollten bei der Dimensionierung der Wärmepumpenanlage berücksichtigt werden», erklärt der Kanton. Immer wieder würden Anlagen gemeldet, die zu wenig oder kein Wasser fördern. Mögliche Ursachen seien auch Ablagerungen oder Sand in den Brunnen.

«Das ist schon ein Ausreisser»

Auch Oliver Joss von der Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz (FWS) sagt: «Ein Ausfall wegen Wassermangels ist technisch plausibel. Wenn nichts da ist, kann man nicht pumpen.» Gemäss dem Experten muss die tatsächliche Ursache jeweils vor Ort untersucht werden.

2025 war in der Schweiz jedes vierte Gebäude mit einer Wärmepumpe zum Heizen ausgestattet. Laut Bundesamt für Energie (BFE) waren Ende 2025 insgesamt 492'000 Wärmepumpen installiert. Die meisten davon gehören zur Kategorie «Luft-Wasser», wo die Wärme aus der Umgebungsluft geholt wird. Ebenfalls verbreitet sind Erdsonden-Wärmepumpen – auch sie benötigen kein Grundwasser.

Anders eine Wärmepumpe der Kategorie «Wasser-Wasser», wie sie im Mehrfamilienhaus in Aegerten installiert ist. Sie verwendet Wärme aus dem Grundwasser. Der Anteil dieses Typs unter den Wärmepumpen liegt nur bei rund 1,5 Prozent.

Die Folgen eines Grundwasser-Rückgangs können hier gravierend sein. «In der Regel sind das grössere Anlagen», sagt Joss. Ein Ausfall könne deshalb gleich Dutzende Wohnungen treffen. Als mögliche Alternative nennt Joss eine Luft-Wasser-Wärmepumpe.

Steinmann fordert einen Notfallplan

Nach den jüngsten Regenfällen funktioniert die Wärmepumpe von Steinmann zeitweise wieder. Die mobile Ölpumpe bleibt aber bis im April installiert.

Für Steinmann steht fest: Er muss die bestehende Heizung langfristig mit einer Alternative ergänzen. Eine weitere Grundwasser-Wärmepumpe kommt für ihn nicht infrage. Er kann sich eine Ölheizung als Notfallreserve neben der Wärmepumpe vorstellen.

Vor allem aber fordert er, dass die Behörden untersuchen, wie viele Anlagen bei sinkenden Grundwasserständen gefährdet sein könnten – und welche Ersatzlösungen im Ernstfall bereitstehen. «Das Amt für Umwelt muss das Konzept ausarbeiten für die Problematik», fordert Steinmann.

Das Bundesamt für Energie bestätigt, dass längere Trockenperioden zu Problemen führen können. Einen unmittelbaren Bedarf für strengere technische Vorschriften sieht das BFE derzeit aber nicht. Die bestehenden Regeln würden natürliche Schwankungen des Grundwassers bereits berücksichtigen. Wichtig sei, die Grundwasserstände gut zu überwachen und die Nutzung des Wassers besser aufeinander abzustimmen.