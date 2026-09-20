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Von Polizei geschnappt
Töfffahrer braust mit 171 km/h durch 80er-Zone in Gadmen BE

Am Samstagnachmittag ist in Gadmen BE ein Töff mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gemessen worden. Die Polizei konnte den Töfffahrer schliesslich anhalten. Er wird sich vor der Justiz verantworten müssen.
Publiziert: vor 26 Minuten
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Ein Töfffahrer raste am Samstagnachmittag mit 171 km/h durch einen 80er-Bereich über die Sustenstrasse. (Symbolbild)
Foto: imago stock&people
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Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk

Am Samstag, kurz nach 14.35 Uhr, wurde auf der Sustenstrasse in Gadmen BE (Gemeinde Innertkirchen) auf der Höhe des Eygräbli wurde ein Töfffahrer mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Der Töfffahrer war in Richtung Gadmen unterwegs.

Die massgebende Geschwindigkeit betrug nach Abzug der gesetzlichen Toleranz 171 km/h. Auf dem betreffenden Strassenabschnitt gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.

Der 35-jährige Franzose konnte kurze Zeit später angehalten werden. Er ist geständig, den Töff zum besagten Zeitpunkt gelenkt zu haben. Nach Abschluss der Ermittlungen wird sich der Beschuldigte nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz verantworten müssen.

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