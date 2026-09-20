Am Samstagnachmittag ist in Gadmen BE ein Töff mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gemessen worden. Die Polizei konnte den Töfffahrer schliesslich anhalten. Er wird sich vor der Justiz verantworten müssen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Samstag, kurz nach 14.35 Uhr, wurde auf der Sustenstrasse in Gadmen BE (Gemeinde Innertkirchen) auf der Höhe des Eygräbli wurde ein Töfffahrer mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Der Töfffahrer war in Richtung Gadmen unterwegs.

Die massgebende Geschwindigkeit betrug nach Abzug der gesetzlichen Toleranz 171 km/h. Auf dem betreffenden Strassenabschnitt gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.

Der 35-jährige Franzose konnte kurze Zeit später angehalten werden. Er ist geständig, den Töff zum besagten Zeitpunkt gelenkt zu haben. Nach Abschluss der Ermittlungen wird sich der Beschuldigte nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz verantworten müssen.