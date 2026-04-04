In Sangernboden BE ist am Freitag eine Lawine niedergegangen. Ein 41-jähriger Snowboarder wurde von der Lawine mitgerissen und verschüttet. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Angela Rosser Journalistin News

Am Freitagmittag ist in Sangernboden (BE) eine Lawine niedergegangen. Ein Snowboarder wurde dabei mitgerissen und verschüttet. Die Einsatzkräfte konnten den Mann nur noch tot bergen.

Der 41-jährige Schweizer aus dem Kanton Freiburg war auf der Abfahrt in Richtung Gantrischhütte unterwegs, als sich am Bürgle ein Schneebrett löste. Aktuellen Kenntnissen zufolge befand sich ein Snowboarder auf der Abfahrt in Richtung Gantrischhütte als sich auf der Nordostseite des Bürgle ein Schneebrett löste.

Im Einsatz standen Spezialisten der Alpinen Rettung Schweiz, die Kantonspolizei Bern sowie Helikopterteams der Rega und von Air-Glaciers. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen.