Am Montagmittag wurde ein Wohnblock in Wabern wegen eines Küchenbrandes evakuiert. Eine Frau musste schwer verletzt ins Spital gebracht werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Küchenbrand in Wohnblock in Wabern, Köniz BE

Eine Bewohnerin schwer verletzt, ins Spital eingeliefert

Mindestens vier Wohnungen unbewohnbar, Strasse zeitweise gesperrt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gabriel Knupfer Redaktor News

Feuer in Wabern in der Gemeinde Köniz BE. Am Montagmittag wurde die Kantonspolizei Bern wegen eines Küchenbrandes in einem Wohnblock alarmiert. Die ausgerückte Feuerwehr brachte die Flammen rasch unter Kontrolle und konnte das Feuer löschen.

Die Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandes im Gebäude befanden, konnten in Sicherheit gebracht werden, schreibt die Kapo in einer Mitteilung. Eine Bewohnerin wurde schwer verletzt mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Laut Polizei sind mindestens vier Wohnungen nicht mehr bewohnbar. Die Funkstrasse musste für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden. Die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.