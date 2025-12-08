Ein Leserreporter berichtete Blick am Sonntagnachmittag von einer rätselhaften Kugel an der Kirchenfeldbrücke in Bern. Zudem soll unterhalb des Gegenstandes ein merkwürdiges «Gebläse» herrschen. Das steckt dahinter.

Was macht diese mysteriöse Kugel mitten in Bern?

Grosse, orangerote Installation mit Gebläse und Wind darunter

Janine Enderli Redaktorin News

Gross, kugelrund und mysteriös: Am Sonntagnachmittag sorgte in Bern ein grosser Gegenstand, angebracht unterhalb der Kirchenfeldbrücke, für Rätselraten in der Bevölkerung.

«Ich sah plötzlich eine unbekannte, grosse Kugel», erklärt ein Blick-Leser seine Entdeckung. Er wisse nicht, was dahinter steckt. «Vielleicht ist es eine Kunstaktion», mutmasst er. Mysteriös: Unterhalb der planetenartigen Erscheinung soll Wind zu spüren sein. «Man hört Gebläse, wenn man unten dran steht. Viele Leute rätseln, was das sein könnte.»

Bilder des Mannes zeigen tatsächlich eine grosse Installation, die Orange-Rot leuchtet. Sie ist mit mehreren Seilen an der Unterseite der Brücke befestigt.

Das steckt hinter der mysteriösen Kugel

Auf Anfrage erklärt der Informationsdienst der Stadt Bern, dass es sich bei der Kugel um die Venus handelt. «Es ist eine Installation der Remimag in Zusammenarbeit mit der Lichtfestival Luzern GmbH. Die Installation wurde von der Stadt Bern für die Zeitspanne vom 7. November 2025 bis 10. Januar 2026 bewilligt.» Bei der Remimag Gastronomie AG handelt es sich um ein Familienunternehmen, das Restaurantkonzepte entwickelt.

Das Lichtfestival Luzern findet vom 15. bis 25. Januar 2026 in Luzern statt. Am Festival präsentieren Kunstschaffende aus der ganzen Welt vielfältige Facetten der Lichtkunst.

Die Installation in Bern wurde von der Stadt für die Zeitspanne vom 7. November 2025 bis 10. Januar 2026 bewilligt, heisst es auf Anfrage. Sie darf jeweils von 17 bis 23 Uhr beleuchtet werden.