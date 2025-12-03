In der Verbrennungsanlage für Abfall in Bern ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr steht noch immer im Einsatz

Darum gehts Feuer ausgebrochen in Abfallanlage in Bern

Feuerwehr entfernt Abfallschichten, um Brandherd zu finden

Angela Rosser Journalistin News

«Es riecht nach verbranntem Plastik und Rauch», berichtet ein Leser aus einem Quartier in Bern. Die Feuerwehr sei bereits seit etwa 10 Uhr morgens im Einsatz, sagt er. Das Feuer sei in der Anlage ausgebrochen. «Es war in der ganzen Stadt bemerkbar», sagt der Leser.

Der Rauch reizt die Atemwege, sagt er. «Ich habe auch im Länggass Quartier Leute gesehen, die sich den Schal über die Nase gezogen und gehustet haben.» Die Feuerwehr bestätigt den Einsatz.

Feuer in der Nacht ausgebrochen

Wie Mediensprecherin Sabine Krähenbühl auf Anfrage sagt, ist der Brand in der Nacht gegen 2 Uhr in einem Bunker, wo der Abfall angeliefert wird, ausgebrochen. «Der Raum ist extrem gut geschützt und isoliert», sagt sie.

«Für die Bevölkerung besteht keinerlei Gefahr, auch wenn es zu Geruchsemissionen kommt», sagt sie weiter. Die Brandursache ist noch unklar, das Feuer ist aber unter Kontrolle, versichert Krähenbühl.

Abfall wird Schicht für Schicht abgetragen

Das Feuer müsse sich irgendwo unter dem Abfall entzündet haben. Nun müssen erst alle verschiedenen Schichten abgetragen werden, um den Brandherd zu finden. «Darum dauert der Einsatz noch immer an», so Krähenbühl.

