Video zeigt den Rauch
0:14
Brand in Bern:Video zeigt den Rauch

«Es stinkt nach Plastik»
Feuerwehr bekämpft Brand in Abfallverbrennungsanlage in Bern

In der Verbrennungsanlage für Abfall in Bern ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr steht noch immer im Einsatz
Publiziert: vor 42 Minuten
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten
Dichter Rauch liegt über der Gegend um die Abfallverbrennugnsanlage in Bern.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

  • Feuer ausgebrochen in Abfallanlage in Bern
  • Feuerwehr entfernt Abfallschichten, um Brandherd zu finden
  • Brand begann gegen 2 Uhr nachts
Angela_Rosser_Journalistin NewsDesk_Ringier AG_2-Bearbeitet.jpg
Angela RosserJournalistin News

«Es riecht nach verbranntem Plastik und Rauch», berichtet ein Leser aus einem Quartier in Bern. Die Feuerwehr sei bereits seit etwa 10 Uhr morgens im Einsatz, sagt er. Das Feuer sei in der Anlage ausgebrochen. «Es war in der ganzen Stadt bemerkbar», sagt der Leser. 

Der Rauch reizt die Atemwege, sagt er. «Ich habe auch im Länggass Quartier Leute gesehen, die sich den Schal über die Nase gezogen und gehustet haben.» Die Feuerwehr bestätigt den Einsatz.

Feuer in der Nacht ausgebrochen

Wie Mediensprecherin Sabine Krähenbühl auf Anfrage sagt, ist der Brand in der Nacht gegen 2 Uhr in einem Bunker, wo der Abfall angeliefert wird, ausgebrochen. «Der Raum ist extrem gut geschützt und isoliert», sagt sie. 

«Für die Bevölkerung besteht keinerlei Gefahr, auch wenn es zu Geruchsemissionen kommt», sagt sie weiter. Die Brandursache ist noch unklar, das Feuer ist aber unter Kontrolle, versichert Krähenbühl. 

Abfall wird Schicht für Schicht abgetragen

Das Feuer müsse sich irgendwo unter dem Abfall entzündet haben. Nun müssen erst alle verschiedenen Schichten abgetragen werden, um den Brandherd zu finden. «Darum dauert der Einsatz noch immer an», so Krähenbühl.

+++Update folgt+++

