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Leservideo zeigt Löscharbeiten
Feuerwehr am Donnerstagmorgen im Einsatz

Die Feuerwehr ist am Donnerstagmorgenin Thun im Einsatz. Ein Waffengeschäft ist in Brand geraten.
Publiziert: vor 19 Minuten
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