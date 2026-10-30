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Video zeigt Löscharbeiten: Brand in Waffenfabrik in Thun
Leservideo zeigt Löscharbeiten
Feuerwehr am Donnerstagmorgen im Einsatz
Die Feuerwehr ist am Donnerstagmorgen in Thun im Einsatz. Ein Waffenfabrik ist in Brand geraten.
Publiziert: 30.10.2026 um 16:12 Uhr
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