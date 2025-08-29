Am Freitagmorgen ist es in Tramelan im Kanton Bern zu einem schlimmen Verkehrsunfall gekommen. Für einen Töff-Fahrer kam jede Hilfe zu spät.

Der Rettungsdienst konnte den Mann nicht mehr retten. (Symbolbild) Foto: Keystone/LAURENT GILLIERON

Darum gehts Tödlicher Verkehrsunfall in Tramelan: Töff-Fahrer kollidiert frontal mit Auto

Trotz sofortiger Rettungsmassnahmen verstarb der Schweizer am Unfallort

Der Notruf ging gegen 10.10 Uhr ein: Am Freitag hat sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Grand-Rue in Tramelan ereignet. Das schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung.

Ein Töff-Fahrer war auf der Grand-Rue in Richtung Tavannes unterwegs, als er plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Auto.

Trotz sofortiger Rettungsmassnahmen von Drittpersonen und Einsatzkräften konnte nicht verhindert werden, dass der Mann noch auf der Unfallstelle verstarb. Beim Opfer handelt es sich um einen Schweizer (†52), der im Kanton Freiburg wohnhaft war.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Während der Dauer des Einsatzes wurde der Strassenabschnitt für mehrere Stunden vollständig gesperrt. Eine Umleitung wurde von der Kantonspolizei Bern über die Rue des Prés und die Rue du Nord eingerichtet.

Neben verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern waren auch ein Ambulanzteam, ein Rega-Helikopter, Spezialisten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern und das Care Team Kanton Bern im Einsatz. Weitere Ermittlungen wurden unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland eingeleitet.