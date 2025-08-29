Darum gehts
- Tödlicher Verkehrsunfall in Tramelan: Töff-Fahrer kollidiert frontal mit Auto
- Trotz sofortiger Rettungsmassnahmen verstarb der Schweizer am Unfallort
- Strassenabschnitt für mehrere Stunden gesperrt
Der Notruf ging gegen 10.10 Uhr ein: Am Freitag hat sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Grand-Rue in Tramelan ereignet. Das schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung.
Ein Töff-Fahrer war auf der Grand-Rue in Richtung Tavannes unterwegs, als er plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Auto.
Trotz sofortiger Rettungsmassnahmen von Drittpersonen und Einsatzkräften konnte nicht verhindert werden, dass der Mann noch auf der Unfallstelle verstarb. Beim Opfer handelt es sich um einen Schweizer (†52), der im Kanton Freiburg wohnhaft war.
Staatsanwaltschaft ermittelt
Während der Dauer des Einsatzes wurde der Strassenabschnitt für mehrere Stunden vollständig gesperrt. Eine Umleitung wurde von der Kantonspolizei Bern über die Rue des Prés und die Rue du Nord eingerichtet.
Neben verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern waren auch ein Ambulanzteam, ein Rega-Helikopter, Spezialisten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern und das Care Team Kanton Bern im Einsatz. Weitere Ermittlungen wurden unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland eingeleitet.