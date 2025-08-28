Die Stadt Thun will für das Gebiet Berntorgasse eine sogenannte Teil-Überbauungsordnung erlassen. Ziel der Stadt ist es, das Altstadtgebiet zu schützen und Bewilligungsverfahren für kleinere Bauvorhaben zu vereinfachen.

Stadt Thun will Bauen in der Berntorgasse erleichtern

In der Berntorgasse soll künftig nicht mehr jedes Bauvorhaben ein planungsrechtliches Verfahren erfordern. Foto: Patrick Liechti

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Damit würde künftig nicht mehr jedes Bauvorhaben im Gebiet ein planungsrechtliches Verfahren erfordern, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Für grössere bauliche Veränderungen wären aber weiterhin qualitätssichernde Verfahren wie etwa Wettbewerbe nötig.

Die Unterlagen zur Überbauungsordnung liegen vom 29. August bis zum 7. Oktober öffentlich auf.