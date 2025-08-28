Stadt Thun will Bauen in der Berntorgasse erleichtern

In der Berntorgasse soll künftig nicht mehr jedes Bauvorhaben ein planungsrechtliches Verfahren erfordern.
Foto: Patrick Liechti
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Damit würde künftig nicht mehr jedes Bauvorhaben im Gebiet ein planungsrechtliches Verfahren erfordern, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Für grössere bauliche Veränderungen wären aber weiterhin qualitätssichernde Verfahren wie etwa Wettbewerbe nötig.
Die Unterlagen zur Überbauungsordnung liegen vom 29. August bis zum 7. Oktober öffentlich auf.