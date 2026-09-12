In Ostermundigen raste ein Rollerfahrer am Donnerstagabend ohne Helm und mit gestohlenem Kontrollschild vor der Polizei davon. Die Flucht endete nach einem Unfall im Wald, der 18-Jährige wurde ins Spital gebracht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Polizei verfolgte am Donnerstagabend in Ostermundigen einen Rollerfahrer (18)

Er fuhr ohne Helm, mit gestohlenem Kontrollschild und baute einen Unfall

Fahrer verletzt, ins Spital gebracht, mehrere Verkehrsdelikte festgestellt

Marian Nadler Redaktor News

Am Donnerstagabend gegen 21.25 Uhr stellte eine zivile Patrouille der Kantonspolizei Bern auf der Gerbestrasse in Ostermundigen einen Rollerfahrer fest, der mit überhöhter

Geschwindigkeit und ohne Helm unterwegs war. Am Roller war zudem ein als gestohlen gemeldetes Kontrollschild angebracht. Die Patrouille entschied sich daraufhin, den Rollerfahrer für eine Kontrolle anzuhalten.

Der Rollerfahrer dachte jedoch gar nicht daran, anzuhalten, beschleunigte und fuhr in Richtung Bahnhofstrasse davon. Die Patrouille schaltete die Sirene ein und nahm die Verfolgung auf.

Ambulanz muss anrücken

Der Rollerfahrer fuhr unbeirrt von der Bahnhofstrasse durch das Dorf in Richtung Obere Zollgasse und weiter über die Bachstrasse, den Bachweg, die Oberdorfstrasse und die Hubelstrasse. Anschliessend bog er in einen nahegelegenen Waldweg ein, wo er mit seinem Roller einen Unfall baute und sich dabei verletzte. «Der Verletzte wurde mit einer Ambulanz ins Spital gebracht», schildert die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung, was mit ihm anschliessend passierte.

Während der Fluchtfahrt wurden mehrere Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz festgestellt. Der junge Mann (18) muss sich vor der Justiz verantworten.