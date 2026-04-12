Darum gehts
- Minderjähriger floh am Samstagabend mit Auto in Moosseedorf vor Polizei
- Nach Kollision mit Baum endete Flucht, keine Verletzten
- Lenker beging mehrere Verkehrswidrigkeiten, Jugendanwaltschaft eingeschaltet
Am Samstag wurde der Kantonspolizei Bern um 23.30 Uhr gemeldet, dass bei der Schulanlage Staffel in Moosseedorf ein Personenwagen ohne Kontrollschilder unterwegs sei. Kurz vor 0.20 Uhr stellte eine Patrouille ein entsprechendes Auto fest, das auf die Eichenstrasse in Richtung Tannackerstrasse einbog, und forderte den Lenker mittels Matrixsignal «Stopp Polizei» zum Anhalten auf.
Der Lenker missachtete die Aufforderung und entzog sich der Kontrolle. Trotz Einsatz von Wechselklanghorn und Blaulicht kam es zu einer Nachfahrt über mehrere Strassenabschnitte in Richtung Grauholz und Schönbühl. Während der Fluchtfahrt beging der Lenker mehrere Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz, unter anderem Missachten von Verkehrssignalisationen sowie stark überhöhte Geschwindigkeiten.
Jugendanwaltschaft eingeschaltet
Im weiteren Verlauf kollidierte das Auto, wiederrum auf Höhe der Verzweigung Schulhausstrasse/Eichenstrasse, mit einem Randstein, wodurch es beschädigt wurde. Der Lenker setzte die Flucht dennoch fort und fuhr in ein angrenzendes Waldgebiet. Dort verlor er in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug, kam vom Weg ab und kollidierte mit einem Baum, woraufhin das Auto zum Stillstand kam. Es wurde niemand verletzt.
Der minderjährige Lenker konnte anschliessend angehalten werden. Er wird sich vor der Jugendanwaltschaft verantworten müssen.