In der Nacht auf Sonntag wurde in Moosseedorf ein minderjähriger Autolenker festgestellt, der ohne Kontrollschilder unterwegs war. Er entzog sich der Kontrolle und konnte nach einer Nachfahrt angehalten werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Minderjähriger floh am Samstagabend mit Auto in Moosseedorf vor Polizei

Nach Kollision mit Baum endete Flucht, keine Verletzten

Lenker beging mehrere Verkehrswidrigkeiten, Jugendanwaltschaft eingeschaltet War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Samstag wurde der Kantonspolizei Bern um 23.30 Uhr gemeldet, dass bei der Schulanlage Staffel in Moosseedorf ein Personenwagen ohne Kontrollschilder unterwegs sei. Kurz vor 0.20 Uhr stellte eine Patrouille ein entsprechendes Auto fest, das auf die Eichenstrasse in Richtung Tannackerstrasse einbog, und forderte den Lenker mittels Matrixsignal «Stopp Polizei» zum Anhalten auf.

Der Lenker missachtete die Aufforderung und entzog sich der Kontrolle. Trotz Einsatz von Wechselklanghorn und Blaulicht kam es zu einer Nachfahrt über mehrere Strassenabschnitte in Richtung Grauholz und Schönbühl. Während der Fluchtfahrt beging der Lenker mehrere Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz, unter anderem Missachten von Verkehrssignalisationen sowie stark überhöhte Geschwindigkeiten.

Jugendanwaltschaft eingeschaltet

Im weiteren Verlauf kollidierte das Auto, wiederrum auf Höhe der Verzweigung Schulhausstrasse/Eichenstrasse, mit einem Randstein, wodurch es beschädigt wurde. Der Lenker setzte die Flucht dennoch fort und fuhr in ein angrenzendes Waldgebiet. Dort verlor er in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug, kam vom Weg ab und kollidierte mit einem Baum, woraufhin das Auto zum Stillstand kam. Es wurde niemand verletzt.

Der minderjährige Lenker konnte anschliessend angehalten werden. Er wird sich vor der Jugendanwaltschaft verantworten müssen.