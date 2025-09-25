Auf der A16 entdeckte die Kantonspolizei Bern ein Auto mit gestohlenen Kontrollschildern. Anschliessend kam es zu einer Verfolgungsjagd, die mit einem Unfall endete.

Darum gehts Jugendliche flüchten in gestohlenem Auto vor Polizei und kollidieren mit Mauer

Fahrer (15) ohne gültigen Führerausweis festgenommen

Am Donnerstag, kurz nach 10.35 Uhr, wurde auf der Autobahn A16 ein Auto entdeckt, bei dem die Kontrollschilder als gestohlen gemeldet wurden. Eine Patrouille der Kantonspolizei Bern beabsichtigte auf Höhe der Taubenlochschlucht das Fahrzeug anzuhalten und die Insassen zu kontrollieren. Der Lenker des Autos flüchtete beim Erblicken der Patrouille sofort in Richtung Biel. So beschreibt es die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung.

Die Einsatzkräfte nahmen umgehend die Verfolgung auf und forderten das flüchtende Fahrzeug auf, anzuhalten. Das Fahrzeug fuhr jedoch mit stark überhöhter Geschwindigkeit weiter in Richtung Biel. Es ging durch das Industriegebiet, via Mett bis zur Silbergasse, wo das Auto aus noch zu klärenden Gründen in einem Kreisel mit einer Mauer kollidierte.

Fahrer hatte keinen Führerausweis

Die drei Jugendlichen, im Alter von 15 bis 17 Jahren, die sich im Auto befanden, konnten angehalten und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht werden. Zwei der Jugendlichen wurden auf der Polizeiwache durch eine Ambulanz kontrolliert, der Dritte wurde für eine weiterführende Kontrolle in ein Spital gefahren.

Der mutmassliche Fahrer (15) verfügt über keinen gültigen Führerausweis. Im Auto wurden weitere, als gestohlen gemeldete Kontrollschilder aus dem Kanton Glarus und Aargau gefunden. Zur Klärung des genauen Hergangs der Ereignisse wurden unter der Leitung der kantonalen Jugendanwaltschaft Bern Ermittlungen aufgenommen.