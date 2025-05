Die diesjährige Ausgabe der Berner Frühlingsmesse BEA hat 334'000 Besucherinnen und Besucher gelockt. Die Veranstalterin Bernexpo zeigte sich in einer ersten Bilanz hochzufrieden.

Zu den Publikumsmagneten gehörten einmal mehr die Weindegustationen. Foto: Bernexpo

Mit dieser Besucherzahl habe man an die erfreulichen Werte der Vorjahre anknüpfen können, schrieb Bernexpo am Sonntag in einer Mitteilung. Bereits 2024 hatte die BEA mehr als 330'000 Besucherinnen und Besucher verzeichnet.

Der Erfolg zeige, wie hoch der Stellenwert der BEA auch im digitalen Zeitalter sei, liess sich Messeleiter Reto Gertsch im Communiqué zitieren. «In einer zunehmend komplexen Welt markiert die BEA einen Ankerpunkt, in dem sich Jung und Alt treffen.»

Insgesamt präsentierten den Angaben zufolge rund 900 Ausstellerinnen und Aussteller ihre Produkte. Die Messe profitierte dabei auch von Wetterbedingungen. «Zum Teil gab es bis in den Abend hinein milde Temperaturen, sodass im Lunapark bereits Sommergefühle aufkamen», schrieb dazu Bernexpo.

Die 72. Ausgabe der BEA war die erste in der neuen Berner Festhalle. Besonders viele Interessierte zog dort laut den Veranstaltern die Themenwelt «Genuss & Tradition» mit regionalen Produkten und Weindegustationen an. Einen wichtigen Schwerpunkt bildete zudem traditionsgemäss die Landwirtschaft. Zu sehen gab es unter anderem mehr als 600 Tiere, darunter Kühe, Ziegen, Schafe und Schweine.