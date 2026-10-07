Ein 53-jähriger russischer Gleitschirmpilot ist am Dienstagmorgen in Unterseen BE abgestürzt und noch vor Ort gestorben. Die Unfallursache ist unklar; die Kantonspolizei Bern ermittelt unter Leitung der Bundesanwaltschaft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Unterseen ist am Dienstag ein Gleitschirmpilot verunfallt

Der 53-jährige Russe stürzte beim Schiessplatz Lehn ab

Er starb trotz Reanimation; die Polizei ermittelt

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Dienstagmorgen kurz vor 10.00 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass sich in Unterseen ein schwerer Gleitschirmunfall ereignet habe.

Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der Pilot während des Gleitschirmflugs aus noch zu klärenden Gründen in Schwierigkeiten und stürzte in der Folge im Gebiet des Zielhanges des Schiessplatzes Lehn zu Boden. Trotz Reanimationsmassnahmen durch Drittpersonen und Rettungskräfte erlag der 53-jährige russische Staatsangehörige noch auf der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Das Opfer wohnte im Kanton Bern, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei.

Nebst verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern stand auch ein Team der Rega im Einsatz. Unter der Leitung der Bundesanwaltschaft hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.