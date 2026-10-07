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Russe (†53) verstorben
Tödlicher Gleitschirmunfall in Unterseen BE

Ein 53-jähriger russischer Gleitschirmpilot ist am Dienstagmorgen in Unterseen BE abgestürzt und noch vor Ort gestorben. Die Unfallursache ist unklar; die Kantonspolizei Bern ermittelt unter Leitung der Bundesanwaltschaft.
Publiziert: vor 33 Minuten
In Unterseen hat sich am Dienstagmorgen ein schwerer Gleitschirmunfall ereignet.
Foto: Kantonspolizei Bern

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • In Unterseen ist am Dienstag ein Gleitschirmpilot verunfallt
  • Der 53-jährige Russe stürzte beim Schiessplatz Lehn ab
  • Er starb trotz Reanimation; die Polizei ermittelt
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Mattia JutzelerRedaktor News

Am Dienstagmorgen kurz vor 10.00 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass sich in Unterseen ein schwerer Gleitschirmunfall ereignet habe.

Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der Pilot während des Gleitschirmflugs aus noch zu klärenden Gründen in Schwierigkeiten und stürzte in der Folge im Gebiet des Zielhanges des Schiessplatzes Lehn zu Boden. Trotz Reanimationsmassnahmen durch Drittpersonen und Rettungskräfte erlag der 53-jährige russische Staatsangehörige noch auf der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Das Opfer wohnte im Kanton Bern, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei.

Nebst verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern stand auch ein Team der Rega im Einsatz. Unter der Leitung der Bundesanwaltschaft hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

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