Am Sonntagmittag ist ein Berggänger unterhalb des Hiendertelltigletschers in Innertkirchen verunglückt. Die Rettungskräfte konnten den Mann bergen und nur noch seinen Tod feststellen. Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs sind im Gang.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Deutscher (†70) stürzte am Hiendertelltigletscher tödlich in Bergschrund

Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen

Unfall in Innertkirchen: Ermittlungen zum Hergang laufen, mehrere Dienste im Einsatz

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Sonntag, kurz nach 12.00 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass ein Mann unterhalb vom Hiendertelltigletscher in Innertkirchen in einen Bergschrund gestürzt sei.

Gemäss ersten Erkenntnissen begab sich ein Mann mit weiteren Personen auf eine Bergtour von der Bächlitalhütte über die Obri Bächlilicken mit anschliessendem Abstieg über den Hiendertelltigletscher in Richtung Gaulihütte. Unterhalb des Hiendertelltigletschers stürzte der Mann aus ungeklärten Gründen mehrere Meter ab und blieb in einem Bergschrund liegen. Die Gruppe alarmierte umgehend die Rettungskräfte, welche vor Ort nur noch den Tod des Verunglückten feststellen konnten.

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 70-jährigen deutschen Staatsangehörigen.

Im Einsatz standen nebst verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern ein Team der Rega, das Care Team Kanton Bern, mehrere Retter der Alpinen Rettung Schweiz sowie das Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern. Die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Umstände wurden aufgenommen.