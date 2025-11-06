Tragischer Vorfall in den Schweizer Alpen: Ein Basejumper verunglückte am Mittwochnachmittag in Stechelberg tödlich. Die Kantonspolizei Bern und ein Helikopter der Air-Glaciers waren im Einsatz, konnten aber nichts mehr ausrichten.

Basejumper springt in Lauterbrunnen in den Tod

Hier verunglückte der Basejumper. Foto: Kantonspolizei Bern

Darum gehts Basejumper stürzte in Stechelberg ab und verstarb

Unglücksursache des Absturzes ist derzeit noch unklar

Der Unfall wurde kurz vor 13.50 Uhr gemeldet

Marian Nadler Redaktor News

Der Kantonspolizei Bern wurde am Mittwoch, kurz vor 13.50 Uhr, gemeldet, dass ein Basejumper in Stechelberg in der Gemeinde Lauterbrunnen abgestürzt sei.

Der Wingsuiter startete bei der Absprungstelle «High Ultimate» in Mürren, wobei er verunglückte und verstarb, so die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung. Die Unglücksursache ist noch unklar.

Helikopter im Einsatz

Der Mann konnte durch die Einsatzkräfte nur noch tot geborgen werden. Es bestehen Hinweise auf die Identität des Verstorbenen, die formelle Identifikation steht allerdings noch aus.

Neben verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern stand auch ein Helikopter der Air-Glaciers. Unter der Leitung der Bundesanwaltschaft hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.