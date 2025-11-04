Die Kantonspolizei Bern sucht nach einem sexuellen Übergriff in Schönbühl BE mit einem Phantombild nach dem Täter. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum 1. August 2025 auf dem Eigerweg in Urtenen-Schönbühl. Die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten.

Die Kantonspolizei Bern sucht nach einem sexuellen Übergriff in Schönbühl BE mit einem Phantombild nach dem Täter. Foto: Kapo Bern

Darum gehts Sexueller Übergriff in Schönbühl BE, Polizei sucht Täter mit Phantombild

Frau wurde in der Nacht zum 1. August 2025 leicht verletzt

Daniel Macher Redaktor News

Fast drei Monate nach einem sexuellen Übergriff in Schönbühl BE sucht die Polizei weiter nach dem Täter – und setzt jetzt auf die Hilfe der Bevölkerung.

In der Nacht auf den 1. August 2025 wurde auf dem Eigerweg in Urtenen-Schönbühl eine Frau Opfer eines sexuellen Übergriffs. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Trotz intensiver Ermittlungen fehlt vom Täter bislang jede Spur.

Nun veröffentlicht die Kantonspolizei Bern ein Phantombild des mutmasslichen Täters. Der Mann soll 20 bis 35 Jahre alt und etwa 170 bis 180 Zentimeter gross sein. Er ist schlank, hat schwarze, lockige Haare und keinen Bart. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Trainerjacke mit Kapuze und eine graue Trainingshose.

Die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland und die Kapo Bern bitten die Bevölkerung um Mithilfe:

Wer den Mann auf dem Phantombild erkennt oder Hinweise zur Tat geben kann, soll sich direkt bei der Kantonspolizei Bern melden.