Es ist die Horrorvorstellung schlechthin. Man gerät mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und kracht frontal in einen LKW. Sven T. (†49) ist dies in Madiswil BE passiert – er musste sogar sein Leben lassen.

Darum gehts Ein Auto kam in Madiswil BE auf Gegenfahrbahn und krachte frontal in LKW

Laut Recherchen von Blick war der Verstorbene Familienvater und CEO eines Unternehmens

Wollte er ein 45er-Fahrzeug überholen?

Ralph Donghi Reporter News

Ein lauter Knall peitscht am Dienstag kurz nach 7.30 Uhr durch den frühen Morgen, als ein Auto auf der 60er-Strecke zwischen Gutenburg BE und Madiswil BE auf die Gegenfahrbahn gerät und frontal in einen Lastwagen kracht.

Der Autofahrer ist so schwer verletzt, dass er noch auf der Unterdorfstrasse stirbt. Er war in Richtung Madiswil unterwegs.

In der Region ist schon am Mittwoch den meisten Menschen klar, wer der Verstorbene ist: Sven T.* (49). «Es ist ein Schock für uns alle», sagt ein Einheimischer traurig zu Blick. «Er war Familienvater und CEO einer bekannten Firma.»

Vor sechs Jahren Betrieb übernommen

Tatsächlich: Sven T. strahlt am Mittwochnachmittag mit seinem unverkennbaren Lächeln weiterhin von der Homepage der Firma und wird im Kapitel «Unsere Philosophie» als Geschäftsführer zitiert. Seine Worte: «Ehrlichkeit, Offenheit und Vertrauen verbunden mit Tradition und Innovation – so schaffen wir Mehrwert.»

Sven T. hatte den 1957 gegründeten Betrieb vor sechs Jahren in dritter Generation als Geschäftsleiter übernommen. Beinahe jeden Morgen soll er gegen 7.45 Uhr im Betrieb angekommen sein, wird Blick erzählt. Doch am Dienstag taucht Sven T. nicht auf. Später meldet sich die Polizei beim Unternehmen und berichtet von seinem Unfalltod. Dort ist man tieftraurig und möchte gegenüber Blick nichts sagen.

0:35 Autofahrer kommt ums Leben: Video zeigt die Unfallstelle in Madiswil BE

Wollte Sven T. überholen?

Warum der 49-Jährige auf die Gegenfahrbahn geriet, untersucht die Kantonspolizei Bern nun. Auch Zeuginnen und Zeugen werden gesucht, insbesondere die Lenkerin oder der Lenker eines Fahrzeugs mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h, das zum Unfallzeitpunkt an der Örtlichkeit zugegen war.

Aber auch weitere Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Laut Blick-Informationen hält sich ein Verdacht bei den Menschen in der Region hartnäckig: Wollte Sven T. überholen, kam er deshalb auf die Gegenfahrbahn?

Sicher ist laut der Kantonspolizei: Das Auto drehte sich nach dem Unfall und kam auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Angehörige der Feuerwehr befreit werden. Trotz der umgehend eingeleiteten Rettungsmassnahmen durch anwesende Drittpersonen sowie der anschliessenden medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst verstarb er noch auf der Unfallstelle. Der Strassenabschnitt musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Da sich der Lastwagen in unmittelbarer Nähe der Bahngleise befand, mussten die Züge ihre Geschwindigkeit reduzieren.

Am Mittwoch erinnern an der Unfallstelle nur eine weisse Kerze, ein mehrfarbiger, leicht geschmückter Stock, eine Feder und ein paar zusammengebundene Holzstücke an Sven T. «Er war ein toller Typ», sagt der Einheimische abschliessend. «Wir werden ihn alle vermissen.»

* Name geändert