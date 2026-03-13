Ein Lastwagen kippte am Freitagmorgen in Rüti bei Lyssach BE auf eine Wiese. Der Chauffeur wurde leicht verletzt. Mehrere Tonnen heisser Strassenbelag verteilten sich auf dem Boden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lastwagen kippt in Rüti bei Lyssach BE auf Wiese um

Fahrer leicht verletzt, heisser Asphalt läuft auf Wiese aus

Strasse gesperrt, Bergung mit mehreren Spezialfahrzeugen und Bagger durchgeführt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Am Freitagmorgen kam es auf der Hauptstrasse in Rüti bei Lyssach BE zu einem Selbstunfall mit einem Lastwagen.

Der LKW war von Burgdorf BE herkommend Richtung Hindelbank unterwegs, schreibt die Nachrichtenagentur BRK News. Auf Höhe des Kreuzwegs in Rüti bei Lyssach kippte der Lastwagen aus noch ungeklärten Gründen neben der Fahrbahn auf eine Wiese.

Fahrer verletzt

Der Chauffeur wurde dabei leicht verletzt und musste nach der Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden.

Beim verunfallten Fahrzeug handelte es sich um einen dreiachsigen Baustellenkipper mit einer sogenannten Thermomulde. Der Lastwagen transportierte mehrere Tonnen heissen Strassenbelag, der nach dem Umkippen aus der Ladefläche austrat und sich auf der Wiese verteilte.

Aufwendige Bergung

Für die Bergung standen mehrere schwere Bergefahrzeuge einer Spezialfirma im Einsatz. Zunächst wurde der ausgelaufene Asphalt mithilfe eines Baggers entfernt, um das Gewicht des Fahrzeugs zu reduzieren. Anschliessend wurde der Lastwagen mithilfe von Hebekissen und Seilwinden wieder aufgerichtet.

Im Einsatz standen nebst der Kantonspolizei Bern die Feuerwehren Burgdorf und Region Kirchberg sowie die Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern. Ebenfalls im Einsatz standen ein privates Abschlepp- und Bauunternehmen. Während der Bergungsarbeiten musste die Strasse in beiden Richtungen gesperrt werden.