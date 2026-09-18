Auf der Prättigauerstrasse in Klosters hat sich am frühen Donnerstagabend ein Selbstunfall mit einem Auto ereignet. Beide Insassen wurden dabei verletzt.

Auto kommt von Strasse ab und überschlägt sich – Ehepaar verletzt

Auto kommt von Strasse ab und überschlägt sich – Ehepaar verletzt

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Auto überschlägt sich bei Davos, zwei Leichtverletzte ins Spital gebracht

Unfall passierte in Rechtskurve bei Örtlichkeit «alter Kehricht»

Rettungsdienst Schiers und Feuerwehr Klosters vor Ort im Einsatz

Janine Enderli Redaktorin News

Heftiger Unfall im Prättigau: Ein Ehepaar war kurz nach 17 Uhr von Davos in Richtung Klosters unterwegs. In einer Rechtskurve bei der Örtlichkeit «alter Kehricht» fuhr der Autofahrer geradeaus auf die Böschung und das Auto überschlug sich seitlich auf den Forstweg.

Passanten leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Sanitätsnotrufzentrale. Ein Team des Rettungsdienstes Schiers behandelte die beiden Leichtverletzten vor Ort medizinisch und überführte sie ins Spital nach Davos.

Im Einsatz stand auch die Feuerwehr Klosters. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Unfallursache ab.