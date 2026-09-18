Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Auto überschlägt sich bei Davos, zwei Leichtverletzte ins Spital gebracht
- Unfall passierte in Rechtskurve bei Örtlichkeit «alter Kehricht»
- Rettungsdienst Schiers und Feuerwehr Klosters vor Ort im Einsatz
Janine EnderliRedaktorin News
Heftiger Unfall im Prättigau: Ein Ehepaar war kurz nach 17 Uhr von Davos in Richtung Klosters unterwegs. In einer Rechtskurve bei der Örtlichkeit «alter Kehricht» fuhr der Autofahrer geradeaus auf die Böschung und das Auto überschlug sich seitlich auf den Forstweg.
Passanten leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Sanitätsnotrufzentrale. Ein Team des Rettungsdienstes Schiers behandelte die beiden Leichtverletzten vor Ort medizinisch und überführte sie ins Spital nach Davos.
Im Einsatz stand auch die Feuerwehr Klosters. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Unfallursache ab.