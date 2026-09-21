Tödlicher Unfall in Ittigen BE: Ein Schweizer stürzte am Montag von einer Leiter und verstarb noch vor Ort. Wie konnte es dazu kommen?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Mann (†94) starb nach Baumsturz in Ittigen BE

Er fiel von einer Leiter, Ersthelfer konnten ihn nicht retten

Kantonspolizei Bern untersucht Unfall, Feuerwehr war ebenfalls vor Ort

Marian Nadler Redaktor News

Bei der Kantonspolizei Bern ging am Montag, kurz vor 10.30 Uhr, die Meldung ein, dass am Scheunerweg in der Gemeinde Ittigen ein Mann von einem Baum gefallen sei. Wie sich herausstellte, war der Mann mit Hilfe einer Leiter auf einen Baum gestiegen, als er plötzlich in die Tiefe fiel.

Ein anwesender Ersthelfer betreute den Schwerverletzten, der Mann erlag jedoch noch vor Ort seinen Verletzungen. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 94-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern, wie die Polizei am Montag mitteilt. Neben den Einsatzkräften der Kantonspolizei Bern stand auch die Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern im Einsatz. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.