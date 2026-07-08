Ein Auto wurde am Mittwochnachmittag am Bahnübergang in Schafhausen im Emmental von einer Bahnschranke durchbohrt. Der Fahrer wurde verletzt. Eine Zugkollision konnte verhindert werden. Die Unfallursache bleibt unklar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Auto von Bahnschranke durchbohrt in Schafhausen, Fahrer verletzt

Zug bremst rechtzeitig, keine Kollision oder Verletzte im Zug

Meldung um 15.58 Uhr bei der Kantonspolizei Bern eingegangen

Daniel Macher Redaktor News

Ein Auto ist am Mittwoch am Bahnübergang Gomerkinden in Schafhausen im Emmental BE von einer Bahnschranke durchbohrt worden. Der Vorfall wurde der Kantonspolizei Bern um 15.58 Uhr gemeldet, wie die Polizei gegenüber Blick bestätigte.

Der Fahrer wurde dabei unbestimmt verletzt. Die genauen Umstände, wie es zum Unfall kam, sind derzeit noch unklar.

Ein herannahender Zug konnte rechtzeitig abbremsen und eine Kollision mit dem Fahrzeug verhindern. Im Zug wurde niemand verletzt. Die Kantonspolizei Bern klärt den Unfallhergang ab.