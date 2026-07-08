Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Auto von Bahnschranke durchbohrt in Schafhausen, Fahrer verletzt
- Zug bremst rechtzeitig, keine Kollision oder Verletzte im Zug
- Meldung um 15.58 Uhr bei der Kantonspolizei Bern eingegangen
Daniel MacherRedaktor News
Ein Auto ist am Mittwoch am Bahnübergang Gomerkinden in Schafhausen im Emmental BE von einer Bahnschranke durchbohrt worden. Der Vorfall wurde der Kantonspolizei Bern um 15.58 Uhr gemeldet, wie die Polizei gegenüber Blick bestätigte.
Der Fahrer wurde dabei unbestimmt verletzt. Die genauen Umstände, wie es zum Unfall kam, sind derzeit noch unklar.
Ein herannahender Zug konnte rechtzeitig abbremsen und eine Kollision mit dem Fahrzeug verhindern. Im Zug wurde niemand verletzt. Die Kantonspolizei Bern klärt den Unfallhergang ab.