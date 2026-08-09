Schweizer (†61) stirbt bei Badeunfall im Bielersee

Tödlicher Badeunfall im Bielersee. Drittpersonen konnten einen bewusstlosen Mann aus dem Wasser bergen. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen verstarb der Mann noch vor Ort.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 61-jähriger Mann aus Luzern stirbt beim Schwimmen im Bielersee in Vinelz

Trotz Reanimationsversuchen vor Ort konnte der Mann nicht gerettet werden

Einsatz mit Rega-Helikopter und Ambulanz; Ermittlungen durch Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Sonntagmorgen kurz nach 10.45 Uhr erhielt die Kantonspolizei Bern die Meldung, wonach eine bewusstlose Person beim Strandboden in Vinelz BE aus dem Bielersee geborgen worden sei.

Gemäss ersten Erkenntnissen begab sich ein Mann zum Schwimmen in den Bielersee. In der Folge trieb er leblos im Wasser, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei. Drittpersonen konnten den bewusstlosen Mann aus dem Wasser bergen und leiteten sofort Reanimationsmassnahmen ein.

Der Mann verstarb trotz aller Bemühungen noch vor Ort. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 61-jährigen Schweizer aus dem Kanton Luzern, hiesst es in der Mitteilung weiter. Gestützt auf den bisherigen Erkenntnissen steht ein medizinisches Problem im Vordergrund.

Nebst den Einsatzkräften der Kantonspolizei Bern standen auch ein Ambulanzteam sowie ein Helikopter der Rega im Einsatz. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland aufgenommen.