Am Samstagabend wurde am Bahnhof Europaplatz in Bern ein Jugendlicher von einem Zug überrollt und tödlich verletzt. Zur Klärung der Hintergründe und des genauen Unfallhergangs wurden Ermittlungen aufgenommen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Samstag, kurz nach 22.40 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern ein Bahnunfall beim Bahnhof Europaplatz in Bern gemeldet. Gemäss ersten Erkenntnissen geriet ein Jugendlicher aus noch zu klärenden Gründen in den Gleisbereich zwischen Perron und einem losfahrenden Zug. Der Jugendliche, der von dem Zug überrollt wurde, erlag noch auf der Unfallstelle seinen Verletzungen. Ein Unfallgeschehen steht im Vordergrund. Es bestehen konkrete Hinweise auf die Identität des Verstorbenen, die formelle Identifikation steht indes noch aus.

Die Bahnstrecke musste während knapp zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Es verkehrten Bahnersatzbusse.

Polizei ermittelt zu Hintergründen des Unfalls

Im Einsatz standen nebst verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern die Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern, Mitarbeitende der BLS, die Transportpolizei, ein Notarzt, zwei Ambulanzteams, das Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern sowie das Care Team Kanton Bern.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Hergang des Unfalls aufgenommen.

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