Am Donnerstagabend ist in einem Mehrfamilienhaus an der Güterstrasse in Biel eine leblose Frau aufgefunden worden. Gemäss ersten Erkenntnissen wurde die Frau Opfer eines Tötungsdelikts.

Tötungsdelikt in Biel BE

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen ist die verstorbene Frau Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Foto: KEYSTONE/Peter Klaunzer

Tote Frau in Bieler Wohnung gefunden, Tötungsdelikt vermutet

Umfangreiche Ermittlungen zu Hintergründen und Täterschaft laufen

Am Donnerstag gegen 21.45 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass eine Person, die an der Güterstrasse in Biel wohne, seit mehreren Tagen nicht mehr erreichbar sei. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort in einer Wohnung eine verstorbene Frau auffinden. In der Folge wurden für erste Ermittlungen und insbesondere für die Spurensicherung verschiedene Spezialdienste der Kantonspolizei Bern, darunter etwa die Kriminaltechnik, aufgeboten.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen ist die verstorbene Frau Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Für weitere rechtsmedizinische Untersuchungen wurde das Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern beigezogen. Es bestehen Hinweise zur Identität der Verstorbenen, die formelle Identifikation steht indes noch aus.

Zu den Hintergründen, dem Ablauf sowie der Täterschaft sind unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland umfangreiche Ermittlungen im Gang. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Insbesondere ist von Interesse, ob Personen in den vergangenen Tagen im Bereich der Güterstrasse verdächtige Beobachtungen gemacht haben.