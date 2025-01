Journalist Mohamed Hamdaoui zum höchsten Bieler gewählt

Der Mitte-Politiker Mohamed Hamdaoui ist neuer Bieler Stadtratspräsident. Das Parlament hat den Journalisten mit algerischen Wurzeln am Donnerstagabend einstimmig zum «höchsten Bieler» gewählt.

Der Mitte-Politiker und Journalist Mohamed Hamdaoui wird dieses Jahr den Bieler Stadtrat führen. (Archivbild) Foto: ANTHONY ANEX

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Mohamed Hamdaoui gehört dem Stadtrat seit 2013 an. Er politisierte zunächst für den Parti socialiste romand (PSR), der französischsprachigen Schwesterpartei der SP, bevor er sich 2019 der damaligen CVP anschloss. Zudem sass er mehrere Jahre lang im Kantonsparlament, wurde aber 2022 nicht wiedergewählt.

Der 60-Jährige wurde 1964 in Algerien geboren und kam nach Biel, als er im Alter von drei Jahren an Kinderlähmung erkrankte. Nach seinem Studium in Lausanne war der Journalist unter anderem Bundeshauskorrespondent für die Westschweizer Regionalradios. Heute führt er die französischsprachige Redaktion der zweisprachigen Wochenzeitung Biel Bienne.

Hamdaoui setzt sich insbesondere für den interreligiösen Dialog, die soziale Durchmischung und die Integration von Muslimen in die Gesellschaft ein. Er ist die erste schwarze Person, die das Bieler Stadtparlament präsidiert.