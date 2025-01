Lieferwagen kollidiert mit parkierten Autos

Ein betrunkener Jugendlicher ist in Biel BE mit einem gestohlenen Lieferwagen mit mehreren korrekt parkierten Autos kollidiert. Zwei Fahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Es wurde niemand verletzt.

Unfall in in Biel

Ein betrunkener Jugendlicher ist in Biel BE mit einem gestohlenen Lieferwagen mit mehreren korrekt parkierten Autos kollidiert. Zwei Fahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Foto: Keystone

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Verkehrsunfall fand am Donnerstagmorgen gegen 1.30 Uhr auf der Mettstrasse in Biel statt, wie die Kantonspolizei Bern und die kantonale Jugendanwaltschaft mitteilten. Gemäss aktuellen Erkenntnissen kollidierte ein Lieferwagen, der von der Verzweigung Mühlestrasse/Scholl-Strasse in Richtung Stadtzentrum unterwegs war, auf Höhe der Hausnummer 67 mit einem korrekt am rechten Fahrbahnrand parkierten Auto. Dieses Fahrzeug wurde in der Folge rund 20 Meter in ein zweites parkiertes Auto geschoben.

Der verunfallte Lieferwagen geriet auf die Gegenfahrbahn und kam schliesslich auf dem Trottoir bei der Bushaltestelle Bloeschweg zum Stillstand. Der 17-jährige Lenker versuchte laut Polizeiangaben beim Eintreffen der Einsatzkräfte zu flüchten, konnte aber von einem Polizisten angehalten werden.

Der Beschuldigte wurde für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. Die beim minderjährigen Fahrer durchgeführten Alkohol- und Drogenschnelltests ergaben ein positives Resultat, wie die Polizei weiter mitteilte. Gemäss ersten Abklärungen war der verunfallte Lieferwagen zuvor entwendet worden. Der Beschuldigte muss sich unter anderem wegen Fahrens ohne Führerausweis vor der Justiz verantworten müssen. Weitere Abklärungen sind im Gang