In Aeschlen ob Gunten in der Gemeinde Sigriswil im Kanton Bern ereignete sich am Montagnachmittag ein schwerer Unfall. Ein 57-jähriger Autofahrer verlor dabei sein Leben.

Angela Rosser Journalistin News

Kurz vor 15 Uhr am Montagnachmittag erreichte die Kantonspolizei Bern die Meldung über einen Verkehrsunfall. «Gemäss ersten Erkenntnissen war ein Autofahrer auf der Aeschlenstrasse talwärts in Richtung Aeschlen ob Gunten unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf Höhe der Hausnummer 126 mit einer Mauer kollidierte», schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Trotz der umgehend eingeleiteten Rettungsmassnahmen durch anwesende Drittpersonen und der anschliessenden medizinischen Versorgung durch die Einsatzkräfte verstarb er noch auf der Unfallstelle. Wie die Polizei weiter schreibt, steht ein medizinisches Problem im Vordergrund. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 57-jährigen Schweizer.

Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.