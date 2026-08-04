Am Montagabend ist in Bützberg ein Kind von einem umstürzenden Baum getroffen worden. Ein Junge wurde verletzt mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Es kam zu Verkehrseinschränkungen. Ermittlungen zum Unfall sind im Gang.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kind bei Bützberg von Baum getroffen und eingeklemmt

Feuerwehr befreit den verletzten Jungen unter umgestürztem Baum

Verkehr für eine Stunde gesperrt, Ermittlungen laufen

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Montag, 3. August 2026, kurz nach 20.05 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass an der Bernstrasse in Bützberg (Gemeinde Thunstetten) ein Kind unter einem umgestürzten Baum liege.

Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte trafen vor Ort auf eine umgestürzte Linde, unter deren Ästen ein Kind eingeklemmt war. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Junge mit seinem Velo unterwegs, als er von einem Ast des umstürzenden Baumes getroffen und darunter eingeklemmt wurde.

Die Mitarbeitenden der Sonderstützpunkt Feuerwehr Langenthal und der Feuerwehr Thunstetten-Bützberg konnten den verletzten Jungen befreien. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er mit einer Ambulanz ins Spital gebracht.

Der Verkehr blieb für die Dauer der Unfallarbeiten für rund eine Stunde komplett gesperrt. Eine Umleitung wurde durch die Feuerwehr eingerichtet. Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.