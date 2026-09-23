Nachdem vergangene Woche in Biel ein lebloser Mann aufgefunden worden war, steht gemäss den bisherigen Ermittlungen eine Dritteinwirkung im Vordergrund. Im Zuge einer internationalen Personenfahndung konnte inzwischen ein Mann in Polen angehalten werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Toter Mann auf Baustelle in Biel am Montag früh gefunden

Polizei schliesst Unfall oder Fremdeinwirkung nicht aus

Zeugenaufruf: Hinweise unter +41 32 328 21 31 erbeten

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am vergangenen Montag wurde am Beaumontweg in Biel ein Mann leblos im Bereich einer Baustelle aufgefunden. Gemäss den bisherigen Ermittlungen steht eine Dritteinwirkung im Vordergrund. Die in der Zwischenzeit durch das Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern durchgeführten Untersuchungen ergaben, dass der Mann infolge stumpfer Gewalteinwirkung verstorben ist. Zudem haben sich im Verlauf der Abklärungen Hinweise ergeben, dass der verstorbene Mann kurz vor seinem Tod in Begleitung eines weiteren Mannes unterwegs war.

Stumpfe Gewalteinwirkung als Todesursache

Dieser konnte vergangenen Samstag, 19. September 2026, im Zuge einer internationalen Personenfahndung in Polen angehalten werden. Der Mann steht im Verdacht, mit dem Tod des in Biel aufgefundenen Mannes in Verbindung zu stehen. Er befindet sich zurzeit in Polen in Haft. Ein Auslieferungsverfahren wird aktuell geprüft. Die Identität des Verstorbenen konnte bislang noch nicht abschliessend geklärt werden.

Die umfangreichen Ermittlungen zu den Ereignissen, insbesondere zur Rolle des angehaltenen Mannes, dauern unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland nach wie vor an.