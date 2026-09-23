Darum gehts
- Toter Mann auf Baustelle in Biel am Montag früh gefunden
- Polizei schliesst Unfall oder Fremdeinwirkung nicht aus
- Zeugenaufruf: Hinweise unter +41 32 328 21 31 erbeten
Am vergangenen Montag wurde am Beaumontweg in Biel ein Mann leblos im Bereich einer Baustelle aufgefunden. Gemäss den bisherigen Ermittlungen steht eine Dritteinwirkung im Vordergrund. Die in der Zwischenzeit durch das Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern durchgeführten Untersuchungen ergaben, dass der Mann infolge stumpfer Gewalteinwirkung verstorben ist. Zudem haben sich im Verlauf der Abklärungen Hinweise ergeben, dass der verstorbene Mann kurz vor seinem Tod in Begleitung eines weiteren Mannes unterwegs war.
Stumpfe Gewalteinwirkung als Todesursache
Dieser konnte vergangenen Samstag, 19. September 2026, im Zuge einer internationalen Personenfahndung in Polen angehalten werden. Der Mann steht im Verdacht, mit dem Tod des in Biel aufgefundenen Mannes in Verbindung zu stehen. Er befindet sich zurzeit in Polen in Haft. Ein Auslieferungsverfahren wird aktuell geprüft. Die Identität des Verstorbenen konnte bislang noch nicht abschliessend geklärt werden.
Die umfangreichen Ermittlungen zu den Ereignissen, insbesondere zur Rolle des angehaltenen Mannes, dauern unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland nach wie vor an.