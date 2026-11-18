Ein Mann ist bei Waldarbeiten durch einen umgekippten Bagger schwer verletzt worden. Der Mann verstarb noch vor Ort.

Angela Rosser Journalistin News

In einem Waldstück in St. Stephan im Kanton Bern ist es am Mittwochmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Kantonspolizei Bern schreibt, ging die Meldung, dass ein Mann in einem Waldstück an der Reulissenstrasse ein lebloser Mann liege, kurz vor 12.05 Uhr ein.

Wie die Polizei schreibt, zeigen erste Erkenntnisse, dass der Mann auf einem Bagger in dem Waldstück auf der Hähe hindere Bire mit Holzarbeiten beschäftigt gewesen war. «Aus noch zu klärenden Gründen ist der Bagger am Hang umgekippt. Dabei wurde der Mann schwer verletzt», so die Polizei.

Drittpersonen haben ihn aufgefunden und unmittelbar mit der Reanimation begonnen. Der Mann verstarb jedoch trotz dem schnellen Eintreffen der Einsatzkräfte, eines Ambulanzteams, sowie eines Helikopters der Rega. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 70-jährigen Schweizer.