Am Sonntagnachmittag steht die Standseilbahn am Niederhorn für mehrere Stunden still. Offenbar liegt ein technisches Problem vor. Ein Leserreporter berichtet von chaotischen Zuständen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Technische Störung blockiert Standseilbahn Beatenbucht–Beatenberg seit Sonntag 14.20 Uhr

Hunderte Touristen stecken fest, chaotische Zustände gemäss Augenzeugen vor Ort

Betrieb frühestens ab 17 Uhr wieder möglich, Ersatz mit Postautos

Nichts geht mehr bei der Standseilbahn Beatenbucht–Beatenberg am Thunersee: Wegen einer technischen Störung steht die Bahn seit Sonntagnachmittag still. Für zahlreiche Ausflügler und Touristen bedeutet das Warten, Umsteigen und jede Menge Verunsicherung.

Ein Blick-Leser schildert die Situation vor Ort so: «Es herrschen chaotische Zustände. Niemand weiss, wohin und die Busse sind überfüllt. Es gibt kein Konzept, und Hunderte Touristen stecken fest.»

Die Leute müssten nun selbst schauen, wie sie nach Hause kommen, führt der Leser weiter aus. Die Bahn verbindet die Talstation in Beatenbucht (Merligen) mit Beatenberg. In Beatenberg können Fahrgäste direkt auf die Luftseilbahn zum Niederhorn umsteigen. Laut dem Leserreporter befinden sich aktuell sowohl auf dem Berg als auch bei der Talstation viele Menschen.

«Kein Sicherheitsrisiko»

Auf Anfrage bestätigt Martin Höliner, Geschäftsführer der Niederhornbahn AG, eine technische Störung. Diese sei am Sonntag um 14.20 Uhr bei der Ausfahrt der Standseilbahn aus der Station Beatenbucht festgestellt worden.

Nach wenigen Minuten wurden die beiden Fahrzeuge kontrolliert in die Stationen zurückgebracht. Alle Fahrgäste konnten die Bahn dort verlassen. «Zu keinem Zeitpunkt bestand ein Sicherheitsrisiko für unsere Gäste und Mitarbeitenden», betont Höliner.

Busse sollen Weiterreise sicherstellen

Die betroffenen Reisenden seien in den Stationen über alternative Verbindungen informiert worden. Die An- und Abreise zum Niederhorn sowie nach Beatenberg sei derzeit über Interlaken mit dem Postauto sichergestellt. Zudem habe man die wartenden Gäste, soweit möglich, mit Getränken versorgt.

«Der technische Leiter und sein Team sind derzeit daran, die Ursache der Störung zu evaluieren und diese zu beheben. Gemäss aktuellem Kenntnisstand sind Fahrten mit der Standseilbahn frühestens ab 17 Uhr wieder möglich», so Höliner.

Auf der Webseite der Niederhornbahn heisst es, dass der Betrieb der Standseilbahn bis 18.20 Uhr unterbrochen sein wird.