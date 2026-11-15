Am Sonntagmorgen brannte in Steffisburg BE eine Dachstockwohnung in einem Mehrfamilienhaus. Eine Person wurde leicht verletzt ins Spital gebracht. Zwei Katzen konnten nicht gerettet werden und starben beim Brand.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Sonntagmorgen gegen 7.05 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass eine Wohnung im Dachstock eines Mehrfamilienhauses an der Austrasse in Steffisburg BE brenne. Das teilen das Regierungsstatthalteramt Thun und die Kantonspolizei Bern mit.

Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte stellten vor Ort einen Brand in der betroffenen Wohnung fest. Alle Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden evakuiert. Die Feuerwehren Steffisburg und Thun brachten das Feuer rasch unter Kontrolle und löschten es.

Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Eine Person wurde leicht verletzt und musste mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden. Zwei Katzen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in der Wohnung. Sie konnten nicht gerettet werden und starben beim Brand.

Die betroffene Wohnung ist wegen des Feuers unbewohnbar. Alle anderen Bewohnerinnen und Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Im Einsatz standen neben den Feuerwehren Steffisburg und Thun auch verschiedene Dienste der Kantonspolizei Bern sowie ein Ambulanzteam. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens aufgenommen.