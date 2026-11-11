In Spiez ist es am Dienstagnachmittag zu einem Autobrand gekommen. Aus dem Jaguar schossen meterhohe Flammen. Polizei und Feuerwehr rückten aus.

Jaguar geht bei Autobahnausfahrt in Flammen auf

Jaguar geht bei Autobahnausfahrt in Flammen auf

Darum gehts Am Dienstagnachmittag geriet bei der Ausfahrt Spiez ein Jaguar in Brand, Flammen schossen meterhoch

Die Kantonspolizei Bern geht von einer technischen Ursache aus, beide Insassen retteten sich

Wegen Einsatz und Sperrung einer Brücke kam es im Raum Spiez zu Behinderungen und Umleitungen

Janine Enderli Redaktorin News

Aufregung bei der Autobahnausfahrt Spiez BE am Dienstagabend: Ein Leserreporter berichtete, dass kurz vor 17 Uhr ein Brand in einem Auto ausgebrochen sei. Aufnahmen zeigen, wie Flammen aus dem Jaguar schiessen.

Die Rauchsäule war auch noch aus kilometerweiter Entfernung sichtbar. Polizei und Feuerwehr rückten umgehend aus.

Insassen konnten sich retten

Die Kantonspolizei Bern bestätigt auf Anfrage den Brand. Das Feuer ist demnach nicht aufgrund eines Unfalls ausgebrochen. Eine technische Ursache steht im Vordergrund. Die beiden Insassen konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen. Es wurde niemand verletzt.

Aufgrund des Einsatzes und der Sperrung der betroffenen Brücke kam es im Raum Spiez zu Verkehrsbehinderungen. Zahlreiche Umleitungen wurden signalisiert.