Die Berner Polizei sucht öffentlich nach vier Verdächtigen, die beim Cupfinal 2025 Pyrotechnik zündeten und Verletzungen in Kauf nahmen. Sollten sich die Personen nicht melden, werden die Bilder unverdeckt veröffentlicht.

Janine Enderli Redaktorin News

Im Rahmen der von der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland verfügten und am Montag angekündigten Öffentlichkeitsfahndung anlässlich des Cupfinals 2025 veröffentlicht die Berner Polizei am Donnerstag Aufnahmen aus dem Stadion. Sie zeigen Personen, die unter dringendem Verdacht stehen, Handlichtfackeln und Knallkörper innerhalb des Stadions in der Menschenmenge gezündet und damit schwere Verletzungen der Personen rundherum in Kauf genommen zu haben.

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen zum Cupfinal im Juni 2025, waren durch die Kantonspolizei Bern unter anderem Videoaufnahmen ausgewertet worden. Dabei konnten vier beschuldigte Personen auf Bildern eindeutig bezeichnet werden. Trotz intensiver Fahndungsmassnahmen blieben die Personen jedoch bislang unbekannt. Nachdem sich die mutmasslichen Täter auch nach der Ankündigung der Öffentlichkeitsfahndung bislang nicht bei der Polizei gemeldet haben und deren Identität nach wie vor nicht geklärt ist, hat die zuständige Staatsanwaltschaft die Publikation der verdeckten Bilder verfügt. Diese sind ab sofort unter www.police.be.ch einsehbar.

Nächste Woche werden Fotos unverdeckt veröffentlicht

Sollten innert Wochenfrist keine Hinweise eingehen, die zur Identifikation der entsprechenden Personen führen, werden die Bilder am Donnerstag, 17. September 2026, in unverdeckter Form veröffentlicht. Sollten sich die Personen bis zum genannten Zeitpunkt melden oder identifiziert werden, wird von dieser Publikation abgesehen.

Die Kantonspolizei Bern ist für Hinweise zur Identität der Personen erreichbar.