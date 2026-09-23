Nach umfangreichen Ermittlungen im Zusammenhang mit einem Sexualdelikt in Bern hat die Staatsanwaltschaft drei Männer wegen Missbrauchs einer urteilsunfähigen oder zum Widerstand unfähigen Person angeklagt. Drei erwachsene Männer befinden sich zurzeit in Haft.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Sonntag, 29. Juni 2025, wurde eine Frau bei der Alpeneggstrasse-Sidlerstrasse und auf der Helene-von-Mülinen-Treppe in Bern Opfer eines Sexualdelikts. Die mehrmonatigen Ermittlungen führten schliesslich zur Identifikation von vier mutmasslichen Tätern. Es handelt sich um Männer im Alter zwischen 16 und 21 Jahren.

Gegen die drei volljährigen Beschuldigten hat die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland nun Anklage erhoben. Die Staatsanwaltschaft geht gestützt auf die Ermittlungsergebnisse davon aus, dass die Männer das zum Widerstand unfähige Opfer missbraucht, eventuell vergewaltigt haben.

Die drei erwachsenen Beschuldigten befinden sich zurzeit in Haft. Der Gerichtstermin steht indes noch nicht fest. Das Strafverfahren gegen den jugendlichen Beschuldigten erfolgt weiterhin unter der Leitung der Jugendanwaltschaft des Kantons Bern, Region Bern-Mittelland.