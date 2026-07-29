Am Dienstag ist in Blankenburg eine Frau nach einem Verkehrsunfall verstorben aufgefunden worden. Sie war mit ihrem Auto von der Strasse abgekommen und einen Hang hinuntergestürzt. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Frau (†72) stirbt nach Autounfall in Blankenburg BE am Dienstagabend



Sie stürzte 50 Meter Hang hinunter und verstarb vor Ort

Einsatzkräfte inklusive Rega-Crew konnten nur den Tod feststellen

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Dienstagabend kurz vor 17.20 Uhr erhielt die Kantonspolizei Bern die Meldung zu einer vermissten Frau (†72) in Blankenburg BE. Gemäss ersten Erkenntnissen war die Frau zuvor mit ihrem Auto von Blankenburg zum Geiss-Sattel unterwegs gewesen, als sie aus noch zu klärenden Gründen von der Strasse abkam und rund 50 Meter einen Hang hinunterstürzte, schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung. Offenbar verliess sie daraufhin selbstständig das Auto. Kurze Zeit später sei sie noch vor Ort an den Folgen des Unfalls verstorben, so die Polizei.

Gemäss ersten Erkenntnissen war die Frau zuvor mit ihrem Auto von Blankenburg zum Geiss-Sattel unterwegs gewesen, als sie aus noch zu klärenden Gründen von der Strasse abkam und rund 50 Meter einen Hang hinunterstürzte. In der Folge muss sie das Auto selbstständig verlassen haben und kurze Zeit später noch vor Ort an den Folgen des Unfalls verstorben sein.

Todesopfer 72-jährige Schweizerin

Die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte – darunter eine Rega-Crew – konnten vor Ort nur noch den Tod der Frau feststellen. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 72-jährige Schweizerin aus dem Kanton Bern.

Im Einsatz standen neben verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern auch das Care Team Kanton Bern. Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.