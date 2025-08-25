Nicole Scheidegger aus Worblaufen wird seit dem 25. April 2025 vermisst. Die Kantonspolizei Bern ruft die Bevölkerung jetzt zur Mithilfe auf.

Darum gehts Nicole Scheidegger (26) wird seit Ende April 2025 in Worblaufen BE vermisst

Zuletzt am 25. April zwischen Car-Terminal Neufeld und Bahnhof Bern gesehen

163 cm gross, braune Haare, blaue Augen, zwei Tattoos, benötigt Medikamente

Marian Nadler Redaktor News

Am 30. April 2025 wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass in Worblaufen in der Gemeinde Ittigen BE Nicole Scheidegger (26) vermisst werde. «Nach Eingang der Vermisstenmeldung wurden sofort umfangreiche Abklärungen sowie Suchmassnahmen und weitere Ermittlungen eingeleitet, die bis zum jetzigen Zeitpunkt erfolglos blieben», heisst es in einer aktuellen Mitteilung.

Nicole Scheidegger dürfte sich zuletzt am Freitag, 25. April 2025, zwischen dem Car-Terminal im Neufeld in Bern und dem Bahnhof Bern aufgehalten haben. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Vermisste auch in angrenzenden Kantonen oder sogar im Ausland unterwegs ist.

Kantonspolizei Bern bittet um Mithilfe

Nicole Scheidegger spricht Berndeutsch, ist etwa 163 Zentimeter gross und hat schulterlange, braune Haare und blaue Augen. Sie trägt oft Kleidung in Blautönen. Nicole Scheidegger hat zwei Tattoos, eines auf dem linken Oberarm in Form eines Kleeblatts und ein weiteres oberhalb der linken Brust in Form einer Sonne. Da sie längerfristig auf Medikamente angewiesen ist, muss davon ausgegangen werden, dass sie aufgrund fehlender Medikamente verwirrt und desorientiert wirken könnte.

Die Kantonspolizei Bern bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die die Vermisste gesehen haben oder sachdienliche Hinweise zu ihrem Verbleib geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 31 303 25 31 zu melden.