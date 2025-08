Wird vermisst: Leila. Foto: kapo zürich

Darum gehts 13-jährige Leila aus Winterthur wird vermisst

Verliess Aufenthaltsort in Heiden AR, nicht zurückgekehrt

Zirka 160 cm gross, dunkelbraune Haare, trägt graue Kleidung Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Johannes Hillig Redaktor News

Wo ist nur Leila (13)? Die Kantonspolizei Zürich hat eine Vermisstmeldung veröffentlicht. Das Mädchen verliess ihren Aufenthaltsort in Heiden AR und ist seither weder dorthin noch an ihren Wohnort in Winterthur zurückgekehrt. Sie wurde zuletzt am Donnerstagnachmittag gesehen.

Leila ist zirka 160 Zentimeter gross und schlank. Sie hat dunkelbraune, kinnlange Haare sowie braune Augen. Sie trägt wahrscheinlich eine graue Trainerhose sowie einen grauen Kapuzenpullover.