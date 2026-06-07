Am Sonntagmorgen ereignete sich in Ersingen im Kanton Bern ein schwerer Unfall. Dabei wurde ein Autofahrer so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb.

Angela Rosser Journalistin News

Die Kantonspolizei Bern informiert am Sonntagnachmittag über einen schweren Unfall in Ersingen. Die Meldung über den Vorfall ging bei der Polizei kurz nach 9 Uhr ein. Zugetragen hat sich der Unfall zwischen den zwei Fahrzeugen auf der Landstrasse in Ersingen.

Ersten Erkenntnissen zufolge beabsichtigte ein Autolenker, von der Schürgasse auf die Landstrasse einzubiegen, als es aus noch zu klärenden Gründen zu einer Kollision mit einem von Kirchberg herkommenden Auto kam.

Der 81-jährige Fahrer, der abbiegen wollte, wurde bei der Kollision schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, verstarb der Mann trotz sofort eingeleiteten Erste-Hilfe-Massnahmen durch anwesende Drittpersonen noch auf der Unfallstelle.

Auch die Lenkerin des entgegenkommenden Autos wurde schwer verletzt. Ein Kind, dass sich ebenfalls im Auto befand, wurde leicht verletzt. Beide wurden mit einer Ambulanz ins Spital gebracht, heisst es in der Mitteilung.