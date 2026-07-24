Am Donnerstagabend hat sich ein Unfall mit einem Auto ereignet. Sieben Personen wurden verletzt ins Spital gebracht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Verkehrsunfall bei Brienz: Mercedes kollidiert frontal mit Baum

Sieben Verletzte, alle wurden mit Ambulanz und Helikopter ins Spital gebracht

Vier Ambulanzen und ein Helikopter für Rettungseinsatz eingesetzt

Janine Enderli Redaktorin News

Am Donnerstag, 23. Juli 2026, kurz nach 19 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass es in der Nähe der Busstation Brienzberg BE zu einem Verkehrsunfall gekommen sei.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Mercedes-Büssli von Brienz auf die Axalp unterwegs, als der Lenker aus noch zu klärenden Gründen in der Nähe der Busstation Brienzberg frontal in einen Baum fuhr. Im Auto befanden sich zu diesem Zeitpunkt sieben Personen.

Helikopter im Einsatz

Anwesende Drittpersonen konnten die Passagiere nach dem Unfall aus dem Auto befreien. Es wurden alle sieben Personen beim Unfall verletzt und mussten mit insgesamt vier Ambulanzen und einem Helikopter der Air Glacier ins Spital gebracht werden.

Der betroffene Strassenabschnitt wurde während den Unfallarbeiten gesperrt. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des Unfallherganges aufgenommen.