Ein Auto steht verlassen am Waldrand und brennt: In Treiten ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Die Berner Kantonspolizei bestätigt einen entsprechenden Einsatz. Die Brandursache ist bereits klar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Brennendes Auto in Treiten BE: Feuerwehr am Donnerstag im Einsatz

Dichter Rauch und Flammen am Waldrand erschweren die Löscharbeiten

Berner Kantonspolizei bestätigte den Einsatz in der Gemeinde im Seeland

Janine Enderli Redaktorin News

Dichter Rauch am Waldrand von Treiten BE: Am Donnerstagmittag beobachtete ein Blick-Leserreporter ein brennendes Auto in der Gemeinde im Berner Seeland. «Wir waren gerade auf dem Rückweg von der Mittagspause, als wir eine Rauchwolke sahen», beschreibt der Mann.

Aufnahmen zeigen, dass der Wagen lichterloh in Flammen steht. Die Feuerwehr ist im Einsatz und versucht, den Brand zu löschen.

Auf Anfrage bestätigt die Berner Kantonspolizei einen Einsatz. Gegen 12.35 Uhr sei die entsprechende Meldung bei der Einsatzzentrale eingegangen. Die Feuerwehr konnte das brennende Auto rasch löschen und glücklicherweise wurde niemand verletzt. Als Brandursache stehen derzeit Drohnenbatterien im Vordergrund, die zum Zeitpunkt des Vorfalls gerade aufgeladen wurden. Der Brand soll von den Batterien ausgegangen sein und sich anschliessend auf das gesamte Fahrzeug ausgebreitet haben.