Kleinflugzeug in Ochlenberg BE abgestürzt

Am Montag ist ein Kleinflugzeug in Ochlenberg im Kanton Bern abgestürzt. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt. Das Schicksal des Piloten ist derzeit unklar.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Am Montagnachmittag ist es gegen 13.30 Uhr in Ochlenberg im Kanton Bern zu einem Flugunfall mit einem Kleinflugzeug gekommen. Das berichtet BRK News. Das Flugzeug ist demnach aus noch ungeklärten Gründen abgestürzt. Nähere Details zum Zustand des Piloten gibt es bislang nicht. Die Kantonspolizei Bern bestätigte gegenüber Blick einen Einsatz, äusserte sich aber nicht zu etwaigen Verletzten.

Aufnahmen von BRK News zeigen ein auf dem Rücken liegendes Flugzeugwrack. Das Wrack ist deformiert. Am Leitwerk ist ein Schweizer Kreuz zu erkennen. Bei dem Flugzeug handelt es sich um einen sogenannten Jet-Cri-Cri. Es gilt als kleinstes und günstigstes zweimotoriges bemanntes Flugzeug der Welt. Eine Besonderheit des Flugzeugs ist auch das Leergewicht, welches deutlich unter 100 Kilogramm liegt. Der Jet-Cri-Cri wurde in den 1970er-Jahren durch den französischen Flugzeugkonstrukteur Michel Colomban entwickelt.

Flugzeug im Testflugprogramm

Das verunfallte Flugzeug befand sich in einem Testflugprogramm. Es wurde in den vergangenen Jahren auf Turbinenantrieb umgerüstet. Die Homebase des Flugzeugs befindet sich in Langenthal BE. Unklar ist allerdings, wo es gestartet ist und wo es ursprünglich hätte landen sollen.

Gemäss BRK News wurde das Gebiet weiträumig abgesperrt. Mehrere Einsatzkräfte befinden sich in unmittelbarer Nähe der Absturzstelle im Einsatz. Die genaue Unfallursache ist noch unklar und ist Gegenstand der laufenden Abklärungen.

Im Einsatz stehen Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern, die Feuerwehr sowie Rettungsdienste.

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