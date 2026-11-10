ÖV zwischen Bern und Olten zeitweise eingeschränkt

Am Dienstagabend kam es im Bahnverkehr zwischen Bern und Olten zu erheblichen Einschränkungen.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Ein Blick-Leser meldete am Dienstagabend eine Störung im ÖV zwischen Bern und Olten SO. «Unser Zug musste gerade vor Olten nach Bern umkehren, weil ein anderer Zug die Strecke blockiert», schreibt er. Es komme zu massiven Einschränkungen im Bahnverkehr.

Zunächst hätten die Fahrgäste rund eine Stunde im Zug warten müssen. Man habe versucht, die Störung zu beheben, offenbar ohne Erfolg. «Jetzt geht es zurück nach Bern», so der Leser weiter. «Es ist mühsam, da ich heute Abend noch arbeiten gehen muss.»

Verspätungen, Ausfälle und Umleitungen

«Der Bahnverkehr zwischen Bern und Olten ist eingeschränkt», teilten die SBB auf ihrer Webseite mit. «Der Grund dafür ist ein Zug, der die Strecke blockiert.» Die Einschränkungen würden bis zirka 19 Uhr dauern. Reisende müssten mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen rechnen. Gegen 18.30 Uhr war die Störung gemäss Webseite wieder aufgehoben.

Bislang ist noch unklar, warum der Zug die Strecke blockiert hat. Eine Anfrage von Blick bei den SBB ist noch hängig.