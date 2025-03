Rösterei Kolanda Regina So werden die Kaffeebohnen geröstet

In der Kaffeerösterei Kolanda Regina in Burgdorf BE werden Kaffeebohnen geröstet. Pro Tag werden hier circa fünf Tonnen Bohnen verarbeitet und anschliessend verpackt. Einen Röstvorgang dauert etwa eine halbe Stunde erzählt der Inhaber Reto Burri.

Publiziert: 00:01 Uhr