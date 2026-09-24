Ein Streit im Regionalgefängnis Thun endete am Mittwochabend mit einem Schwerverletzten. Ein Insasse wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Streit in Regionalgefängnis Thun BE eskaliert am Mittwochabend in Gewalt.

Ein Insasse schwer verletzt, in kritischem Zustand ins Spital gebracht.

Kantonspolizei Bern und Staatsanwaltschaft Oberland leiten Ermittlungen ein.

Marian Nadler Redaktor News

Am frühen Mittwochabend, gegen 17.50 Uhr, eskalierte ein Streit zwischen zwei Insassen im Regionalgefängnis Thun BE. Zwischen den zwei Männern kam es in einer Zweierzelle zu einem tätlichen Vorfall. Dabei wurde einer der beiden Männer schwer verletzt.

Die anwesenden Gefängnismitarbeiter leisteten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte umgehend Erste Hilfe, teilt die Kantonspolizei am Donnerstag mit. Der Schwerverletzte wurde anschliessend in kritischem Zustand mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland Ermittlungen aufgenommen.