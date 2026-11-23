Am Samstagnachmittag löste ein Gleitschirmflieger beim Startmanöver auf dem Schilthorn eine Schneebrettlawine aus. Er glitt den Hang hinunter und blieb zwischen Felsen hängen. Die Rega konnte den Verunglückten retten.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Auf der Nordseite des Schilthorns löste ein Gleitschirmflieger beim Starten eine Schneebrettlawine aus, mit der er rund 20 Meter den Hang hinunterrutschte, wie die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega mitteilt. In sehr steilem Felsengelände blieb er hängen. Er konnte sich vom Gleitschirm lösen, befand sich aber an einer gefährlichen Stelle mit eingeblasenem Neuschnee. Schliesslich alarmierte er die nationale Luftrettungszentrale der Rega via Rega-App.

Die Einsatzleiterin bot die Rega-Crew der Basis Sion für die Rettung auf. Sie fand den Verunglückten auf 2898 Metern Höhe in solch exponiertem Gelände vor, dass sie sich für eine sogenannte Direktrettung entschied. Bei einer Direktrettung wird der Bergretter der Alpinen Rettung Schweiz mit der Rettungswinde zum Verunglückten abgesetzt. Dabei bleibt er während der ganzen Rettungsaktion am Windenseil gesichert und mit dem Rettungshelikopter verbunden. Währenddessen schwebt der Rettungshelikopter über der Unfallstelle.

Nachdem der Bergretter den Verunfallten im Bergedreieck ebenfalls gesichert hatte, konnten beide Personen an der Rettungswinde ausgeflogen werden. Der Gleitschirmflieger war unverletzt und wurde ins Tal geflogen.