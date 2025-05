PFAS – die ewigen Chemikalien

PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) sind Chemikalien, die in vielen alltäglichen Produkten wie Outdoor-Kleidung, Antihaftpfannen und Brandschutzschaum vorkommen. Das Problem mit PFAS ist, dass sie sehr stabil sind und sich weder in der Umwelt noch im menschlichen Körper abbauen. PFAS, die deshalb auch «Ewigkeitschemikalien» genannt werden, reichern sich an und können gesundheitliche Probleme wie eine Beeinträchtigung des Immunsystems, der Leber und der Hormone verursachen. Langfristiger Kontakt mit PFAS kann sogar das Risiko für Krebs, Schilddrüsenerkrankungen und Fruchtbarkeitsprobleme erhöhen. Die Entsorgung von PFAS-belastetem Boden ist schwierig und teuer, weil diese Stoffe nur schwer entfernt werden können. PFAS-belasteter Boden muss in speziellen Deponien entsorgt werden, die für solche Materialien geeignet sind.