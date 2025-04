Forellen und Hechte mit zu hohen PFAS-Werten

Forellen und Hechte in den Seen der Romandie weisen zu hohe Werte der Chemikalien-Gruppe PFAS auf. Dies könnte ihre Verkaufbarkeit infrage stellen, wie der Kanton Waadt mitteilte.

In Westschweizer Seen

Forellen und Hechte in der Westschweiz überschreiten die vorgeschriebenen PFAS-Werte. (Archivbild) Foto: URS FLUEELER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Chemiker der Westschweizer Kantone führen seit dem 1. Januar 2024 eine Bestandsaufnahme der Kontamination von Fischen mit per- und polyfluoralkylierten Substanzen (PFAS) durch, die aus Westschweizer Seen stammen und für den Verkauf bestimmt sind. Zu diesem Zweck wurde eine Probentnahmekampagne in den Kantonen Freiburg, Genf, Neuenburg und Waadt organisiert, schrieb der Kanton Waadt. Diese Kantone beherbergen den Grossteil der Berufsfischerei in der Romandie.

Zwischen Mai und Dezember 2024 sind 146 Fische aus dem Genfersee, Neuenburgersee, Murtensee und dem Lac de Joux entnommen worden. Geprüft wurden die am meisten konsumierten Fischarten: Barsche, Felchen, Hechte, Rotaugen, Forellen und Zander.